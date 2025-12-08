ECONOMIE
UNRWA meldt Israëlische inval bij kantoor in Oost-Jeruzalem

Samenleving
door anp
maandag, 08 december 2025 om 13:02
JERUZALEM (ANP) - De Israëlische politie heeft een inval gedaan bij het kantoor van de VN-hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen (UNRWA) in Oost-Jeruzalem, meldt UNRWA-chef Philippe Lazzarini. Hij schrijft op X dat de agenten de VN-vlag hebben neergehaald en vervangen door een Israëlische vlag.
Israël heeft UNRWA eerder verboden, omdat medewerkers van de organisatie banden zouden hebben met Hamas. De hulporganisatie ontkent dat.
Volgens Lazzarini is de Israëlische politie met meerdere vrachtwagens en een vorkheftruck afgekomen op het kantoor in Oost-Jeruzalem, dat op de bezette Westelijke Jordaanoever ligt. De agenten zouden de communicatie van de organisatie hebben afgesloten en meubels en apparatuur in beslag hebben genomen.
"Dit is opnieuw een flagrante schending van de verplichting van Israël als lidstaat van de Verenigde Naties om de onschendbaarheid van het VN-terrein te beschermen en te respecteren", aldus Lazzarini.
