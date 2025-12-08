Ministers nemen onderzoek gezondheid rond geiten 'zeer serieus'

DEN HAAG (ANP) - Ministers Jan Anthonie Bruijn (Volksgezondheid, VVD) en Femke Wiersma (Landbouw, BBB) nemen gezondheidsrisico's rond geitenhouderijen "zeer serieus". Dat stellen de ministeries in een gezamenlijk statement na het rapport van de Gezondheidsraad over die risico's.

De Gezondheidsraad concludeert onder andere dat het risico op longontsteking 73 procent hoger is binnen een straal van 500 meter van een geitenhouderij. De raad adviseert onder meer om uit voorzorg een afstandsnorm van 1 kilometer te hanteren tussen geitenbedrijven en huizen.

De beide ministers gaan dat rapport nu eerst "goed bestuderen en met elkaar afwegen wat we doen". Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) deed al eerder onderzoek naar een verband tussen longaandoeningen onder omwonenden van geitenboerderijen en kwam tot vergelijkbare bevindingen.

De beide ministers vroegen om het onderzoek. Het werd een dag eerder gepubliceerd, omdat de conclusies zondag al uitlekten.