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Mogelijk eerste medicijn voor uitgezaaide alvleesklierkanker

gezondheid
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - Er komt mogelijk een medicijn op de Nederlandse markt dat de levensduur van mensen met uitgezaaide alvleesklierkanker kan verlengen, meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Na een proef met vijfhonderd patiënten kreeg het medicijn Rasonque een positief advies van het Europese geneesmiddelenbeoordelingscomité om te worden toegelaten tot de markt.
Per jaar krijgen zo'n 3300 mensen in Nederland te horen dat ze alvleesklierkanker hebben. Meer dan de helft van de patiënten heeft al uitzaaiingen op het moment dat de diagnose wordt gesteld. Veel van hen kunnen hier niet meer van genezen en chemotherapie werkt vaak niet goed en geeft veel bijwerkingen. Op dit moment is nog geen gerichte behandeling voor deze levensbedreigende vorm van kanker beschikbaar.
Mensen die uitzaaiingen hebben en al eerder behandeld zijn voor alvleesklierkanker kunnen gebaat zijn bij het slikken van Rasonque. De tabletten remmen het groeiproces van de kanker af. Patiënten die in de proef de tabletten kregen, leefden gemiddeld nog meer dan één jaar, in vergelijking met bijna zeven maanden bij een chemobehandeling. Ook verergerde de ziekte voor langere tijd niet. Klachten van mensen die Rasonque krijgen werden na ruim zeven maanden erger, in vergelijking met iets meer dan 3,5 maanden bij mensen die chemo ondergingen.
Het advies van het Europese beoordelingscomité gaat nu naar de Europese Commissie, die uiteindelijk besluit of het medicijn op de markt mag komen. Daarna kan het Zorginstituut in Nederland de zorgminister adviseren in hoeverre de pillen vergoed worden.
Het medicijn, met werkzame stof daraxonrasib, wordt geproduceerd door het Amerikaanse farmaceutische bedrijf Revolution Medicines. Dat land bracht het medicijn in augustus naar de markt.
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