Mogelijk geen oplossing voor 25 kinderen bij einde zorgvilla's

DEN HAAG (ANP) - Voor 25 kinderen die zorg krijgen in zorgvilla's van Villa ExpertCare is nog geen vervangende zorg gevonden en de mogelijkheid bestaat dat dit voor het einde van het jaar ook niet gebeurt. Het zorgbedrijf had eerder beloofd de zorg voort te zetten tot er voor ieder kind een oplossing was, maar heeft die belofte verbroken en stopt de zorg vanaf volgend jaar, schrijft minister Mirjam Sterk (Jeugd) in een brief aan de Tweede Kamer.

De CDA-minister is boos dat Villa ExpertCare en het Duitse bedrijf erachter, B. Braun, de belofte verbreken. Zij overlegt met zorgverzekeraars, zorgkantoren en de Nederlandse Zorgautoriteit over een oplossing.

In de zorgvilla's van het bedrijf worden meervoudig gehandicapte kinderen een aantal keer per week opgevangen. Volgens Sterk is er nog een overnamekandidaat voor twee van de vier villa's. Die zou dan ook de zorg overnemen voor de 25 kinderen voor wie nog geen oplossing is. In totaal ging het om 80 kinderen, 55 hebben al een andere passende zorglocatie gevonden, schrijft Sterk.