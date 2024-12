Nederland geeft nog eens driedubbele aan mpox-vaccins weg

DEN HAAG (ANP) - Nederland geeft nog eens 35.000 mpox-vaccins aan landen in Afrika waar het virus rondgaat. Experts hebben zorgminister Fleur Agema overtuigd dat het onnodig is om vaccins te bewaren voor eventueel gebruik in Nederland.

Agema wilde aanvankelijk helemaal geen vaccins aan Afrika doneren, uit angst ze vervolgens in Nederland tekort te komen. Maar het virus heeft Nederland nog niet bereikt, en het is zeer onwaarschijnlijk dat het zich in Nederland breed zou verspreiden, oordelen deskundigen. "Dit scenario is dusdanig onwaarschijnlijk dat de experts het niet proportioneel achten hiervoor vaccins op voorraad te houden", schreef Agema maandag aan de Tweede Kamer. Bij kleinere uitbraken in Nederland, bijvoorbeeld alleen onder groepen van wie al bekend is dat ze daarop risico lopen, zijn slechts hooguit 45.000 vaccins nodig. Nederland had er 100.000 op voorraad, maar heeft er vorige week 13.200 naar Rwanda verscheept.

Die weggeschonken vaccins zouden na september ook niet meer gebruikt kunnen worden, omdat de houdbaarheid dan verloopt. Dat geldt evenzeer voor bijna 50.000 doses van de overgebleven Nederlandse voorraad. De minister wil er daarvan nog eens 35.000 doneren.