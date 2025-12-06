NVZA: Verbod doorleveren apotheken bedreigt medicatievoorziening

UTRECHT (ANP) - Duizenden patiënten komen zonder medicatie te zitten als apothekers niet meer mogen doorleveren aan andere apotheken. Daarvoor waarschuwen de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA), de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) en het Netwerk Gespecialiseerde Bereidingsapotheken (NGB).

Bij een herziening van de Europese geneesmiddelenwetgeving dreigt de mogelijkheid voor bereidingsapotheken om medicatie door te leveren aan andere apotheken te vervallen. In zulke apotheken maken apothekers zelf geneesmiddelen wanneer er vanuit de farmaceutische industrie geen passend alternatief beschikbaar is.

Zelfgemaakte medicijnen van bereidingsapotheken zijn bijvoorbeeld nodig voor kinderen, die speciale doses nodig hebben, of voor mensen met zeldzame aandoeningen. Als er een medicijntekort is, kunnen de apothekers ook zelf middelen maken. Die zelfgemaakte medicijnen mogen ze ook aan andere zorgverleners geven. Dat heet doorleveren.

Kwetsbare doelgroepen

In de nieuwe geneesmiddelenwetgeving is dat niet meer mogelijk. "Dan zijn veel geneesmiddelen niet meer beschikbaar in alle ziekenhuizen en alle apotheken", stellen de drie organisaties. Volgens hen treft dit vooral kinderen, patiënten met zeldzame ziektes en mensen die op een intensive care liggen.

Het doorleveren van medicatie is volgens de NVZA, KNMP en NGB nodig om patiënten van veilige medicatie te voorzien. Wanneer dat niet meer mag, "zullen voorraden uitgeput raken en behandelingen moeten worden uitgesteld of afgebroken". Daardoor komen patiënten in de knel, wordt opschalen tijdens crises lastig en neemt de werkdruk toe.