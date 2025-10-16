Onderzoek: minder kans op werk voor mensen met diabetes type 2

AMSTERDAM (ANP) - Mensen met diabetes type 2 hebben door hun gezondheidsklachten minder kans op een betaalde baan. En als ze wel werk hebben, is hun salaris lager. "Dit kost de samenleving ten minste een miljard euro per jaar aan verloren productie", maar het totale effect is groter, constateert het bureau SEO Economisch Onderzoek.

De onderzoekers keken naar mensen die diabetes type 2 hebben en medicijnen moeten nemen door problemen met hun bloedsuikerspiegel. Het gaat volgens SEO om bijna een half miljoen mensen in de beroepsleeftijd. Hun kans op betaald werk is 2,4 procentpunt lager dan wanneer ze hun gezondheidsproblemen niet zouden hebben gehad. Dat komt neer op 12.000 mensen die geen werk hebben. De kans dat ze arbeidsongeschikt worden verklaard, stijgt juist.

Door de diabetesklachten kunnen de mensen ook minder uren werken. Dat kost ze ongeveer 134 euro per maand aan salaris, oftewel 3,6 procent van het brutoloon.

Afslankmedicatie

Als mensen behalve medicijnen ook insuline gebruiken, is het effect op werk en salaris nog groter, concluderen de onderzoekers. De kans op werk daalt voor deze groep met 4,8 procentpunt.

Bij mensen met diabetes kan het lichaam de bloedsuikerspiegel niet goed regelen. De aandoening heeft twee versies. Bij type 1 maakt het lichaam geen insuline aan. De meeste diabeten hebben type 2. Dan reageert het lichaam niet goed op de aangemaakte insuline. Die versie wordt vooral veroorzaakt door een ongezonde manier van leven, zoals ongezond eten en te weinig beweging.

De onderzoekers adviseren om meer te doen om diabetes type 2 te voorkomen. Elk vermeden geval levert minstens 2400 euro per jaar op, en die opbrengsten zijn hoger dan de kosten van bijvoorbeeld afslankmedicatie, aldus SEO.