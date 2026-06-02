ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Onderzoek nieuwe pil gestopt om zwangerschappen buiten baarmoeder

gezondheid
door anp
dinsdag, 02 juni 2026 om 11:30
anp020626076 1
LEIDEN (ANP) - Een onderzoek naar een nieuwe anticonceptiepil is vroegtijdig stopgezet doordat te veel vrouwen zwanger raakten. Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) meldt dat vooral het aantal buitenbaarmoederlijke zwangerschappen reden was tot zorg.
Het middel mifepriston (50 mg) had als anticonceptiemiddel voor een doorbraak moeten zorgen, omdat er veel minder bijwerkingen werden verwacht dan bij de normale pil. In hogere dosering (200 mg) wordt mifepriston al jarenlang gebruikt voor het opwekken van een abortus en de behandeling van miskramen.
"Dit is zeer teleurstellend", zegt hoofdonderzoeker Rebecca Gomperts van het LUMC. "Omdat dit middel juist geschikt leek voor vrouwen die geen hormonen mogen gebruiken of vrouwen die last hadden van bijwerkingen van anticonceptie met oestrogenen en/of progestagenen."
Aan het onderzoek deden veertien Nederlandse ziekenhuizen en meer dan vijfhonderd vrouwen mee. De deelnemers zijn geïnformeerd over het stopzetten van het zogenoemde WOMEN&More-onderzoek.
loading

POPULAIR NIEUWS

32085133 l

“Dit symptoom duidt bijna altijd op een depressie”

181351906_m

Enorme studie onthult het geheim voor een gezond hart. En het is niet minder koolhydraten of vetten eten

76697655_m

De generatie die spijt krijgt: jongeren keren zich tegen social media en AI‐filters

GettyImages-142051018

"Navo-baas Rutte is het spoor helemaal bijster"

129489389_m

De vijf mooiste fietsroutes van Europa.

poetin moeten nadenken over stoppen tragedie in oekraine1700668369

Dreigende brandstoftekorten, kritiek op 'piemeltje' Poetin zwelt aan: Oekraïne raakt Rusland waar het pijn doet

Loading