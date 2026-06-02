Nederlanders vervolgd voor gijzelingsplan Belgische minister

BRUSSEL (ANP) - Justitie in België wil drie verdachten vervolgen voor het plannen van een ontvoering van de toenmalige Belgische minister van Justitie Vincent Van Quickenborne in 2022. Een woordvoerster van het federaal parket in Brussel bevestigt berichtgeving daarover van Belgische media. De kranten schrijven dat het Nederlanders betreft.

Zes verdachten verschijnen dinsdag voor de raadkamer tijdens een besloten zitting. Zij worden vervolgd voor deelname aan of een actieve rol binnen een criminele organisatie. Voor drie verdachten vraagt het Belgische Openbaar Ministerie om ze bij een rechtbank te laten berechten voor een poging tot gijzelneming van de minister.

Van Quickenborne moest in september 2022 onderduiken en werd dagenlang zwaar bewaakt. Daarna werden verdachten opgepakt in Rijswijk, Den Haag en Leidschendam.