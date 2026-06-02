ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nederlanders vervolgd voor gijzelingsplan Belgische minister

Samenleving
door anp
dinsdag, 02 juni 2026 om 11:35
anp020626077 1
BRUSSEL (ANP) - Justitie in België wil drie verdachten vervolgen voor het plannen van een ontvoering van de toenmalige Belgische minister van Justitie Vincent Van Quickenborne in 2022. Een woordvoerster van het federaal parket in Brussel bevestigt berichtgeving daarover van Belgische media. De kranten schrijven dat het Nederlanders betreft.
Zes verdachten verschijnen dinsdag voor de raadkamer tijdens een besloten zitting. Zij worden vervolgd voor deelname aan of een actieve rol binnen een criminele organisatie. Voor drie verdachten vraagt het Belgische Openbaar Ministerie om ze bij een rechtbank te laten berechten voor een poging tot gijzelneming van de minister.
Van Quickenborne moest in september 2022 onderduiken en werd dagenlang zwaar bewaakt. Daarna werden verdachten opgepakt in Rijswijk, Den Haag en Leidschendam.
loading

POPULAIR NIEUWS

32085133 l

“Dit symptoom duidt bijna altijd op een depressie”

181351906_m

Enorme studie onthult het geheim voor een gezond hart. En het is niet minder koolhydraten of vetten eten

76697655_m

De generatie die spijt krijgt: jongeren keren zich tegen social media en AI‐filters

GettyImages-142051018

"Navo-baas Rutte is het spoor helemaal bijster"

129489389_m

De vijf mooiste fietsroutes van Europa.

poetin moeten nadenken over stoppen tragedie in oekraine1700668369

Dreigende brandstoftekorten, kritiek op 'piemeltje' Poetin zwelt aan: Oekraïne raakt Rusland waar het pijn doet

Loading