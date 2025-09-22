Onderzoekers waarschuwen: plastic kan kinderen levenslang ziek maken

Plastic is overal. Maar het blijkt steeds meer een stille vijand voor de gezondheid van het milieu, de mens en zelfs van je kinderen. Dat laatste blijkt uit een analyse van de Amerikaanse universiteit NYU Langone Health, waarin honderden studies onder de loep werden genomen.

Veel contact met plastic leidt bij kinderen tot ernstige problemen later in het leven, zoals astma, hartziekten, obesitas en zelfs onvruchtbaarheid. Dat blijkt uit de analyse. Vooral baby's en kinderen lopen risico, omdat hun lichaam nog volop groeit.

Het gevaar schuilt in drie soorten chemicaliën die plastic flexibel, sterk of kleurrijk maken. Je vindt ze in alledaagse spullen: voedselverpakkingen, shampoo, make-up en zelfs kassabonnetjes. Wanneer je plastic gebruikt, lekken er kleine deeltjes uit die je inademt of doorslikt. Deze stoffen gooien je hormonen in de war en veroorzaken ontstekingen in je lichaam.

De effecten zijn breed: zoals gezegd kunnen ze leiden tot gezondheidsproblemen later. Het plastic raakt echter ook de hersenen. Vroege blootstelling aan plastic kan zorgen voor een lager IQ en verhoogt de kans op aandoeningen zoals autisme en ADHD.

Simpele stappen voor bescherming

Gelukkig kun je als ouder makkelijk ingrijpen. Vervang plastic bakjes door glas of roestvrij staal en verwarm plastic niet, bijvoorbeeld in de vaatwasser. Verwarming verhoogt namelijk de lekkage van chemicaliën. Kies daarnaast voor producten zonder onnodig veel plastic, zoals houten speelgoed of herbruikbare tassen.

De onderzoekers willen hoe dan ook strengere regels om onnodig plastic te verbieden. Plastic kan wel niet helemaal verdwijnen; het is bijvoorbeeld essentieel in de medische wereld, zoals voor beademingsapparatuur. Maar in het dagelijks leven kunnen we het vaak missen.