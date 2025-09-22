ECONOMIE
Alsnog meer steun voor getroffenen gijzeling school Bovensmilde

Samenleving
door anp
maandag, 22 september 2025 om 18:24
anp220925174 1
DEN HAAG (ANP) - Bijna vijftig jaar na de gijzeling in een lagere school in Bovensmilde komt er alsnog meer ondersteuning voor getroffenen die daar behoefte aan hebben. Demissionair staatssecretaris Arno Rutte (Justitie, VVD) meldt in een Kamerbrief dat een deel van de mensen die de gijzeling meemaakten, of hun naasten, nog steeds traumaklachten ervaart door de gebeurtenissen van destijds. Zo komt er een steunpunt om betrokkenen naar passende zorg te leiden.
Vier Zuid-Molukse jongeren drongen in mei 1977 de school in het Drentse dorp binnen en gijzelden 105 kinderen en vijf leraren. Na enkele dagen werden de kinderen vrijgelaten. Na bijna drie weken beëindigde het leger de actie.
Het kennisinstituut WODC deed onderzoek naar de persoonlijke gevolgen voor betrokkenen. Het blijkt dat overheden destijds wel maatregelen troffen om slachtoffers te ondersteunen, maar dat dit niet voor iedereen voldoende was. Ook bestonden er toen nog geen speciale hulpprogramma's voor traumaverwerking.
