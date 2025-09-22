Israëlisch leger waarschuwt vloot die Gazastrook wil helpen

JERUZALEM (ANP) - Het Israëlische leger waarschuwt een internationale vloot met hulpgoederen voor de Gazastrook niet de gevechtszone binnen te varen. De strijdkrachten adviseren de activisten de spullen elders af te leveren. Een groep Nederlanders kondigde aan zich aan te sluiten bij de zogenoemde Global Sumud Flotilla.

Volgens het leger is de vloot georganiseerd door de Palestijnse beweging Hamas en "bedoeld om Hamas te dienen". Israël probeert die organisatie uit te schakelen met een offensief in de Gazastrook.

Israël zal niet toestaan ​​dat schepen een gevechtszone binnenvaren en ​​een rechtmatige zeeblokkade wordt doorbroken, waarschuwt het leger. Israël roept de schepen op aan te meren in de haven van Ashkelon, net ten noorden van Gaza, en de hulpgoederen daar uit te laden, zodat ze vervolgens naar de Gazastrook kunnen. De strijdkrachten hielden eerder al schepen tegen.

Zes Nederlandse activisten denken zich woensdag bij de tientallen andere boten te kunnen voegen.