Er staat een bouwcontainer op de parkeerplaats: mag dat zomaar?

We verbouwen ons suf in Nederland, en dat is natuurlijk helemaal oké. Maar als je buurman opeens een van de spaarzame parkeerplekken bezet door een container voor sloopafval, krab je je toch even achter de oren. Mag dat zomaar?

Deze vraag brandde op de lippen van AD-lezer Nico Ruijs. “Regelmatig zie ik afvalcontainers, bouwketen en autowrakken op parkeerplaatsen staan die bestemd zijn voor vergunninghouders en/of parkeerplaatsen waarvoor betaald moet worden. Ze staan daar voor korte of langere tijd en houden soms zelfs meerdere parkeerplaatsen bezet. Mag dat zomaar?”, vraagt hij zich af.

Gelukkig is daar auto-expert Niek Schenk met het uitgebreide, verlossende antwoord: “Nee, dit is aan regels gebonden. Een afvalcontainer of bouwkeet mag in principe niet op een parkeerplaats voor betaald parkeren staan. Zo’n parkeerplaats is uitsluitend bestemd voor automobilisten die het parkeertarief betalen of een parkeervergunning hebben. De regels kunnen per gemeente verschillen, maar in principe moet je altijd een vergunning aanvragen.

Verkeershinder

Zo’n container bezet die plek niet alleen, maar kan ook het verkeer hinderen. Wie geen vergunning heeft, maakt zich schuldig aan onrechtmatig gebruik van de parkeerplaats. Je kunt een boete krijgen of de container kan op last van de gemeente verwijderd worden.

Voor een auto gelden andere regels. Op een betaalde parkeerplaats of een plek waar een vergunning voor nodig is, kunnen handhavers uiteraard altijd ingrijpen zodra blijkt dat er niet betaald is of er geen vergunning aanwezig is.

Gaat het om een parkeerplaats waarvoor niet betaald hoeft te worden, dan mag een auto daar in principe maandenlang blijven staan. Gaat het om een wrak, dan kan er eerder worden ingegrepen. Maar om een auto als wrak te bestempelen moeten er duidelijke kenmerken zijn. Bijvoorbeeld vier lekke banden en mosvorming kunnen daarop duiden. Maar vooral ook op basis van het kenteken valt te controleren of er inderdaad sprake is van een wrak. Zitten er kentekenplaten op de auto waarmee te achterhalen valt of de apk, verzekering en motorrijtuigenbelasting nog geldig zijn? In principe mag een auto dan onbeperkt blijven staan.

APV

In de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) van een gemeente is soms vastgelegd dat een auto maximaal bijvoorbeeld een maand geparkeerd mag blijven staan. Wordt die termijn overschreden of is er inderdaad overduidelijk sprake van een wrak, dan krijgt de eigenaar (als die te achterhalen is) op zijn woonadres een waarschuwing en wordt er bijvoorbeeld een notitie op de auto geplaatst. Wordt aan dit alles geen gehoor gegeven, dan kan de gemeente besluiten om de auto te verwijderen.”