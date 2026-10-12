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Hoeveel moet je sporten om een kilo vet kwijt te raken? 10 sporten op een rij

gezondheid
door Nina van der Linden
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Een paar uur keihard sporten en de kilo’s vliegen eraf? Helaas, als je het narekent dan schrik je van het aantal uren dat nodig is om één kilo lichaamsvet te verbranden.
Maar bij de ene sport gaat het wel rapper dan bij de andere. Tijd voor een rekensom: een kilo lichaamsvet bevat ongeveer 7.700 kilocalorieën. Hoeveel je per uur verbrandt, hangt af van je sport, je tempo en je gewicht. Weeg je meer, dan verbrand je meer en ben je eerder klaar. Lichtere sporters doen er juist langer over. Voor iemand van 75 kilo en 100 kilo ziet de ranglijst er zo uit:
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Tweeënhalve marathon

Hardlopers zijn dus het snelst klaar, maar ook dat valt tegen. Tien en een half uur rennen op 10 kilometer per uur is ruim 100 kilometer, ongeveer tweeënhalve marathon. Wandelaars lopen in 29 uur zo'n 145 kilometer bij elkaar.

Hyrox en CrossFit niet heilig

De populaire sportschoolsporten Hyrox en CrossFit voelen loodzwaar aan, maar ze doen het niet beter dan een ouderwetse duurloop. Door alle wissels, pauzes en krachtoefeningen ligt de verbranding per uur zelfs iets lager.

Tempo maakt het verschil

Voor Nederlanders goed om te weten: rustig naar de bakker fietsen verbrandt maar half zoveel als stevig doortrappen. Trap dus niet als een toerist, maar stamp flink door op de pedalen als je resultaat wilt zien.

Afvallen begint in de keuken (en in de supermarkt)

Er zit nog een addertje onder het gras. Na het sporten krijg je vaak meer trek en het lichaam verbruikt de rest van de dag soms wat minder. Daarom zeggen deskundigen al jaren hetzelfde: sporten is uitstekend voor je gezondheid, maar afvallen begint in de keuken en in de supermarkt.

Meer weten? Bezoek de website van het Voedingscentrum

Hoeveel calorieën verbrand ik?
Wat helpt beter bij het afvallen, minder eten of meer sport en bewegen?
Ik sport veel, maar ik val niet af. Hoe kan dat?
Afvallen met sport en beweging

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