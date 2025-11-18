ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Afvallen is moeilijk omdat onze hersenen dol zijn op dik

gezondheid
door Ans Vink
dinsdag, 18 november 2025 om 6:35
bijgewerkt om dinsdag, 18 november 2025 om 6:47
254425286_l
Jijzelf wil misschien wel afvallen. Maar je hersenen en je systeem zijn daar niet zo blij mee. Afvallen is vaker een frustrerend gevecht tegen je eigen lichaam dan een kwestie van discipline. Steeds meer onderzoek laat zien hoe onze hersenen en biologie een hoger lichaamsgewicht ‘verdedigen’ en ons actief terugduwen naar het oude gewicht zodra we proberen af te vallen.
Eén van de belangrijkste ontdekkingen: wanneer je eenmaal zwaarder bent geweest, “herinnert” je brein dat hogere gewicht als het nieuwe normaal. Zodra je gewicht verliest, reageert je lichaam alsof je in gevaar bent: je krijgt meer honger, je verbranding daalt, en je hersenen sturen je richting oude, hogere lichaamsgewicht. Volgens een review uit Obesity Action: “Activiteit in bepaalde hersengebieden kan het lichaamsgewicht-setpoint veranderen, maar de hersenen verdedigen dit punt krachtig.”
Een ander fascinerend feit: bij mensen met obesitas produceert het brein minder dopamine na een maaltijd. Dat betekent minder ’beloning’, waardoor het lastiger wordt om te stoppen met eten. En—cruciaal voor het jojo-effect—deze lage dopamineproductie verandert niet na succesvol afvallen. De hersenen blijven dus ‘eigenwijs’ en saboteren gezonde eetgewoontes, blijkt uit Nederlands onderzoek.
Naast deze biologische barrières spelen maatschappelijke factoren een grote rol. Denk aan de overvloed aan calorierijk voedsel, slimme marketing, en een omgeving waarin minder bewegen normaal is. Wie blijvend gewicht wil verliezen, moet dus tegen een complex systeem vechten dat zowel door onze hersenen als maatschappij wordt bepaald. Meer hierover en preventiegerichte maatregelen vind je bij de British Journal of Nutrition.
Wie afvalt, doet dat niet alleen met wilskracht, maar vecht ook tegen slimme hersenen en een ‘dikmakende’ omgeving.

Lees ook

Vier fouten die je niet moet maken als je jezelf weegtVier fouten die je niet moet maken als je jezelf weegt
14 voedingsmiddelen waarvan je zoveel kunt eten als je wilt zonder aan te komen14 voedingsmiddelen waarvan je zoveel kunt eten als je wilt zonder aan te komen
Semaglutide in pilvorm werkt verbluffend goed: mensen verliezen een achtste van hun gewichtSemaglutide in pilvorm werkt verbluffend goed: mensen verliezen een achtste van hun gewicht
Hoe de omtrek van je buik je kankerrisico bepaalt + hoe je je buikomtrek meetHoe de omtrek van je buik je kankerrisico bepaalt + hoe je je buikomtrek meet
Een tweeling volgde 12 weken verschillende diëten. De koolhydraatrijke tweeling verloor meer vet en had meer energie.Een tweeling volgde 12 weken verschillende diëten. De koolhydraatrijke tweeling verloor meer vet en had meer energie.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-522271136

Vanavond beslist BBB of Caroline van der Plas mag blijven

ANP-537342209 (1)

Bekend diabetesmedicijn gelinkt aan extreem hoge levensverwachting bij vrouwen

158304056_m

Vitamine D kan het risico op een hartaanval verlagen, maar er is een strikte voorwaarde

shutterstock_2328240841

De 10 schoonste landen van de wereld in 2025

ANP-429808924

Het regent klachten over Belvilla: 'Borg blijkt geen borg te zijn.' Wat kun je doen?

ANP-302003004

Tatjana Šimić stelt nieuwe Flodder-cast voor: 'Meet my daughter Kees'

Loading