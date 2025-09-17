ECONOMIE
BBB Zuid-Holland haalt vervanger minister Rijkaart uit waterschap

Samenleving
door anp
woensdag, 17 september 2025 om 12:46
anp170925114 1
DEN HAAG (ANP) - De BBB-fractie in Zuid-Holland heeft Aad Straathof voorgedragen als nieuwe gedeputeerde, na het vertrek van Frank Rijkaart die minister van Binnenlandse Zaken is geworden. De 61-jarige Straathof, voormalig melkveehouder, zit nu in het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het is de bedoeling dat hij volgende week tot gedeputeerde wordt benoemd in de vergadering van Provinciale Staten.
De BBB schoof Rijkaart begin deze maand door naar het demissionaire kabinet, na het vertrek van de bewindspersonen van NSC. Hij volgde Judith Uitermark op als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Rijkaart was als gedeputeerde in Zuid-Holland verantwoordelijk voor onder meer landbouw en stikstof.
Kort daarvoor had gedeputeerde Berend Potjer (GroenLinks-PvdA) ook al zijn vertrek aangekondigd. Hij neemt op 24 september afscheid. De fractie van GroenLinks-PvdA heeft nog geen vervanger voorgedragen.
