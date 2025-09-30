Pauze van de sportschool? Hertrainen leidt tot meer spiergroei dan verwacht

Wie na een sportpauze weer begint met trainen, kan rekenen op meer spiergroei dan bij de eerste keer sporten. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek bij muizen. Gymbro’s wisten dit eigenlijk al: je spieren hebben een soort 'geheugen', die befaamde muscle memory dus.

Wetenschappers van de Universiteit van Illinois hebben onderzocht wat er gebeurt wanneer spieren opnieuw getraind worden na een periode van inactiviteit. Ze lieten muizen vier weken hardlopen op loopwielen, gevolgd door vier weken rust, en daarna weer vier weken training.

oewel de muizen tijdens de hertraining gemiddeld slechts 6 kilometer per dag liepen (vergeleken met 10 kilometer tijdens de eerste trainingsperiode), groeide hun spiermassa sterker dan bij de initiële training.

Ook veranderde de samenstelling van de spiervezels. De onderzoekers zagen een verschuiving naar meer oxidatieve type IIa-vezels. Dit zijn vezels die beter zijn in het gebruik van zuurstof voor energieproductie. Deze vezels werden bovendien duidelijk groter.

De rol van mitochondriën

Om te begrijpen wat dit 'spiergeheugen' veroorzaakt, keken de onderzoekers naar de genactiviteit in de spieren. Ze ontdekten dat hertrainen leidde tot een dramatische opregulatie van genen gerelateerd aan mitochondriën, de energiecentrales van cellen. Met andere woorden: de energieproductie werd efficiënter. Ook de capaciteit om langketenige vetzuren te verbranden, iets dat belangrijk is voor uithoudingsvermogen, steeg.

Interessant genoeg bleef dit effect bestaan bij muizen die een vetrijk dieet kregen, vergelijkbaar met fastfood voor mensen. Zelfs onder deze ongezonde omstandigheden zorgde hertrainen voor spiergroei en verhoogde de capaciteit om vetten te verbranden.