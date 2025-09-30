ECONOMIE
Trump dreigt met ontslag topmilitairen 'die hij niet mag'

Samenleving
door anp
dinsdag, 30 september 2025 om 15:43
anp300925131 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - President Donald Trump schroomt niet hoge militairen te ontslaan als zij iets doen wat hem niet zint. Dat zei hij voorafgaand aan een bijeenkomst met topmilitairen van de Amerikaanse krijgsmacht elders in het land.
"Ik ga generaals, admiraals en leiders ontmoeten. En als ik iemand niet mag, dan ontsla ik ze op staande voet", zei Trump, vlak voordat hij naar Virginia afreisde om daar te spreken op de marinebasis Quantico. De gehele militaire top was daar ontboden op last van defensieminister Pete Hegseth, om te horen hoe Washington met scherpere "standaarden" komt voor de Amerikaanse krijgsmacht.
Volgens Hegseth, die onder het kabinet-Trump wordt aangeduid met de officieuze term minister van Oorlog, zijn deze opgeschroefde eisen nodig om een sterke "krijger" te zijn.
