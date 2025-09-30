Wall Street opent lager in afwachting van deadline voor shutdown

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag licht lager geopend. Er is in Washington nog altijd geen politiek akkoord over de overheidsbegroting. Bij het uitblijven van een overeenkomst tussen Republikeinen en Democraten stevent de federale overheid af op een gedeeltelijke sluiting, oftewel een shutdown. Daarmee zouden beleggers ook het voor hen belangrijke banenrapport missen dat vrijdag moet verschijnen.

De Dow-Jonesindex daalde een fractie tot 46.310 punten. De bredere S&P 500 zakte 0,1 procent tot 6655 punten en de door techbedrijven gedomineerde Nasdaq ging 0,1 procent omlaag tot 22.560 punten.

Het banenrapport van het ministerie van Arbeid is belangrijk voor de financiële markten omdat de Federal Reserve de informatie gebruikt voor zijn rentebeleid. Eerder deze maand verlaagde de Fed de rente om de arbeidsmarkt te stimuleren. Het uitblijven van nieuwe gegevens hierover kan de onzekerheid over het rentebeleid in de VS voeden.

Topman Spotify krijgt nieuwe rol

Aandelen van Spotify daalden ruim 3 procent. De muziekstreamingdienst maakte bekend dat oprichter en topman Daniel Ek een nieuwe rol krijgt binnen het bestuur. Hij wordt per 1 januari 2026 uitvoerend voorzitter en richt zich dan meer op plannen voor de langere termijn. Twee andere bestuursleden delen vanaf dan de taken van topman.

Coty was ook in het nieuws. Het cosmetica- en parfumconcern onderzoekt een eventuele verkoop van merken als Max Factor en Rimmel. Aandelen in New York stegen 1,3 procent.

2000 banen schrappen

ExxonMobil (min 1,1 procent) maakte bekend wereldwijd 2000 banen te schrappen, oftewel zo'n 3 tot 4 procent van alle arbeidsplaatsen. Topman Darren Woods meldde dat de ingreep het bedrijf efficiënter moet maken.

Het commerciële ruimtevaartbedrijf Firefly Aerospace verloor ruim 22 procent aan beurswaarde. Een raket van het bedrijf ontplofte tijdens een test in de Amerikaanse staat Texas.

Nieuwe deal Meta

Datacenterbedrijf CoreWeave trok de aandacht met een nieuwe deal met Meta. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram gaat voor 14,2 miljard dollar aan rekenkracht gebruiken van CoreWeaves datacenters voor de ontwikkeling van nieuwe AI-toepassingen. Aandelen van het bedrijf stegen 14,3 procent.

De goudprijs daalde weer licht, nadat die eerder op dinsdag een recordhoogte had bereikt. De olieprijzen gingen ook omlaag.