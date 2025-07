Postbezorgers deden zeker 1000 meldingen bij sociaal werk

UTRECHT (ANP) - Sinds post- en pakketbezorgers een melding kunnen maken als ze het gevoel hebben dat het niet goed gaat met iemand bij wie ze post bezorgen, hebben ze dat zeker duizend keer gedaan. Dat melden Sociaal Werk Nederland en PostNL dinsdag. Het initiatief ging in april 2024 van start.

"Sociaal werkers zijn actief in de haarvaten van de samenleving, maar zij horen en zien natuurlijk niet alles. Extra ogen en oren van post- en pakketbezorgers zijn daarom welkom: zij kennen de buurt en haar bewoners vaak goed dankzij hun dagelijkse ronde", constateren de organisaties. PostNL-bezorgers kunnen in bijna alle Nederlandse gemeenten hun zorg over een buurtbewoner anoniem doorgeven aan de lokale sociaalwerkorganisatie.

De meldingen zijn uiteenlopend, van mensen die zichzelf, hun huis en tuin niet meer verzorgen tot huizen met brievenbussen vol ongeopende post. Vaak worden de meldingen opgevolgd door een sociaal werker die bijvoorbeeld aanbelt tijdens een rondje door de buurt.