Europese landen willen wapens voor Oekraïne kopen van VS

BRUSSEL (ANP) - Meerdere Europese landen zeggen klaar te staan om Patriot-luchtverdedigingssystemen en andere wapens voor Oekraïne te kopen van de Verenigde Staten. Maar het blijft vooralsnog onduidelijk welke wapens de VS precies willen leveren en hoe ze dat willen aanpakken.

De Amerikaanse president Trump maakte maandag bekend dat de VS Oekraïne nu toch willen helpen met extra wapens om de oorlog met Rusland niet te verliezen. Maar Europa moet daarvoor betalen. Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Noorwegen, Zweden, Denemarken en Finland hebben volgens NAVO-chef Rutte al aangegeven mee te willen doen. Duitsland is al bezig met de aanschaf van Patriots. Onder anderen de Deense buitenlandminister Løkke Rasmussen en de Zweedse defensieminister Jonson bevestigen hun deelname. Nederland kijkt er "welwillend" naar.

Het is nog gissen naar de precieze opzet. Zo kunnen landen direct voor Oekraïne gaan inkopen, maar ook eigen wapens weggeven en nieuwe in de VS bestellen.