ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Producent borstimplantaten niet aansprakelijk voor ziektes

gezondheid
door anp
woensdag, 17 december 2025 om 12:11
anp171225110 1
AMSTERDAM (ANP) - De producent van borstimplantaten Allergan is niet verantwoordelijk voor de ziektes die vrouwen hebben gekregen nadat zij de implantaten hadden laten plaatsen, zo oordeelt de rechtbank. Vrouwenrechtenorganisatie Bureau Clara Wichmann had de zaak aangespannen.
Naar eigen zeggen vertegenwoordigde het bureau 60.000 vrouwen. Zij kregen klachten, waaronder een auto-immuunsyndroom en bij een aantal van hen ontwikkelde zich een zeldzame vorm van lymfeklierkanker. Clara Wichmann eiste een schadevergoeding.
Maar er is te weinig bewijs dat de implantaten de oorzaak zijn van de auto-immuunklachten, zegt de rechtbank. Mensen met de implantaten hebben wel een verhoogde kans op de lymfeklierkanker. De rol van de implantaten daarbij is echter nog niet duidelijk. En ook als er wel een verband is, maakt dat nog niet dat het product gebrekkig is, stelt de rechter. Zoals bij elk implantaat zijn er risico's en Allergan heeft artsen hierover ook geïnformeerd.
loading

POPULAIR NIEUWS

13073013_m

Koffie gezond? Wees toch maar voorzichtig, vooral als je tot deze bevolkingsgroep behoort

COMBO - GEZICHTSCAN

Gezichten van sigarettenkopers stiekem gescand in tankstations

IMG_2836

Kamer wil openheid over privébezit koninklijk huis

shutterstock_2508392419

Hyperfocus, humor, creativiteit: dit zijn de verrassende pluspunten van ADHD, volgens onderzoekers

putin_trans_NvBQzQNjv4Bq-LJS7LKjeK9Zr8QxHnNHG1zl6B3R2tC_OSh_9z6T9_w

Poetin scoort met deal perfect eigen doelpunt

ANP-543866262

Groot Europees onderzoek maakt duidelijk hoe Europeanen denken over migranten

Loading