Producent borstimplantaten niet aansprakelijk voor ziektes

AMSTERDAM (ANP) - De producent van borstimplantaten Allergan is niet verantwoordelijk voor de ziektes die vrouwen hebben gekregen nadat zij de implantaten hadden laten plaatsen, zo oordeelt de rechtbank. Vrouwenrechtenorganisatie Bureau Clara Wichmann had de zaak aangespannen.

Naar eigen zeggen vertegenwoordigde het bureau 60.000 vrouwen. Zij kregen klachten, waaronder een auto-immuunsyndroom en bij een aantal van hen ontwikkelde zich een zeldzame vorm van lymfeklierkanker. Clara Wichmann eiste een schadevergoeding.

Maar er is te weinig bewijs dat de implantaten de oorzaak zijn van de auto-immuunklachten, zegt de rechtbank. Mensen met de implantaten hebben wel een verhoogde kans op de lymfeklierkanker. De rol van de implantaten daarbij is echter nog niet duidelijk. En ook als er wel een verband is, maakt dat nog niet dat het product gebrekkig is, stelt de rechter. Zoals bij elk implantaat zijn er risico's en Allergan heeft artsen hierover ook geïnformeerd.