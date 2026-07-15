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Relatief veel kinderen met krentenbaard naar de huisarts

gezondheid
door anp
woensdag, 15 juli 2026 om 16:24
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DEN HAAG (ANP) - Vorige week gingen meer kinderen met krentenbaard naar de huisarts dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Dat meldt kenniscentrum Nivel op basis van het aantal meldingen van impetigo, ook wel krentenbaard genoemd, bij Nederlandse huisartsen. Per 100.000 kinderen van 0 tot 14 jaar gingen er 74 met klachten naar de huisarts. Een jaar eerder waren dat in dezelfde week nog 60 kinderen, in 2024 waren dat er 45.
Krentenbaard is een besmettelijke ontsteking van de huid waarbij bultjes en blaasjes met gele korstjes vooral rond de mond en neus ontstaan. De infectie komt vooral bij jonge kinderen voor. Volgens Nivel wordt tijdens de warme zomermaanden vaker een toename gezien van het aantal jonge kinderen dat met krentenbaard naar de huisarts gaat. In de zomer spelen kinderen vaker samen en de bacteriën die de ziekte veroorzaken kunnen zich makkelijker vermenigvuldigen bij warm en broeierig weer.
Vergeleken met een week eerder, gingen iets minder kinderen met krentenbaard naar de huisarts. Desondanks hebben nog steeds meer kinderen zich bij de huisarts gemeld dan in eerdere jaren. Nivel durft niet te zeggen waarom kinderen dit jaar vaker naar de huisarts gaan, maar ziet wel dat de toename van het aantal meldingen van krentenbaard samenviel met de temperatuurpieken die door het KNMI zijn gemeten.
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