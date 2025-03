RIVM: 24 mensen kregen waarschijnlijk hepatitis A door AH-bessen

BILTHOVEN (ANP) - Zeker 24 Nederlanders hebben zeer waarschijnlijk hepatitis A gekregen door het eten van besmette blauwe bessen van Albert Heijn. Acht mensen werden in het ziekenhuis opgenomen. Dit meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een laatste update hierover.

De mensen, dertien mannen en elf vrouwen tussen de zestien en 77 jaar oud, werden tussen november en februari ziek. Volgens het RIVM hadden negentien van hen de besmette blauwe bessen gegeten. Een persoon kreeg het hepatitis A-virus mogelijk via iemand anders en van een ander is onbekend hoe die ziek is geworden. In twee verpakkingen van een patiënt werd het virus aangetoond in het laboratorium.

In januari werd bekend dat diepvrieszakken van 1 kilo met blauwe bessen van het huismerk met hepatitis A waren besmet. AH haalde de zakken toen uit de winkel en riep klanten op de zakken terug te brengen. Inmiddels liggen de producten weer in de schappen, maar uit een ander land.

Het RIVM verwacht niet dat mensen nog ziek worden door de bessen omdat het doorgaans ongeveer 28 tot vijftig dagen duurt voordat mensen klachten krijgen van het virus. Oude ziekmeldingen komen mogelijk nog wel binnen.