Tennissters met Lamens, Rus en Schuurs in Billie Jean King Cup

AMSTELVEEN (ANP) - De tennissters van Oranje treden met Suzan Lamens, Arantxa Rus, Anouk Koevermans en dubbelspecialiste Demi Schuurs in een relatief sterke opstelling aan in de Billie Jean King Cup tegen Duitsland en Groot-Brittannië. Het team van captain Elise Tamaëla strijdt van 10 tot en met 12 april in Den Haag om een plek in de finaleronde van het landentoernooi.

Rus koos er de afgelopen jaren geregeld voor de Billie Jean King Cup over te slaan om zich te richten op haar individuele loopbaan. De tot voor kort nummer 1 van Nederland is afgezakt naar de 92e plek op de wereldranglijst. Lamens is als mondiale nummer 64 nu de beste tennisster van Nederland.

"Ik ben blij dat we met zo'n sterk team in Den Haag de baan op gaan. Het wordt een spannende strijd, Duitsland en Groot-Brittannië zijn sterke tegenstanders. Heel fijn dat we thuis spelen, want de steun van thuispubliek zal ons net dat beetje extra geven", zegt Tamaëla in een persbericht. Oud-tennisster Kiki Bertens is erbij als assistent-coach.

De Nederlandse tennissters spelen op 10 april tegen Duitsland en op 12 april tegen Groot-Brittannië twee enkelspelen en een dubbelspel. De beste van de drie ploegen plaatst zich voor de Finals van november in China.