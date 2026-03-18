RIVM: griepepidemie voorbij

BILTHOVEN (ANP) - De griepepidemie is voorbij, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het aantal mensen dat afgelopen week de huisarts bezocht met acute luchtwegklachten is opnieuw gedaald. Ook het aantal afgenomen monsters waarin het griepvirus is aangetroffen, lag een stuk lager dan een week eerder.

De griepepidemie begon medio februari en kwam daarmee later op gang dan het jaar ervoor. Toen was eind januari sprake van een epidemie, die eind maart voorbij was.

Het onderzoeksinstituut Nivel hield vroeger bij hoeveel mensen met griepachtige klachten naar de huisarts gaan. Deze aanpak is onlangs veranderd. Nivel kijkt nu hoeveel mensen vanwege acute luchtwegklachten naar de huisarts gaan. Griep is daar een onderdeel van. Een andere manier om de epidemie te volgen, is het onderzoeken van de monsters van zieke mensen die zich bij de huisarts melden.