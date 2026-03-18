RIVM: griepepidemie voorbij

door anp
woensdag, 18 maart 2026 om 16:14
BILTHOVEN (ANP) - De griepepidemie is voorbij, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het aantal mensen dat afgelopen week de huisarts bezocht met acute luchtwegklachten is opnieuw gedaald. Ook het aantal afgenomen monsters waarin het griepvirus is aangetroffen, lag een stuk lager dan een week eerder.
De griepepidemie begon medio februari en kwam daarmee later op gang dan het jaar ervoor. Toen was eind januari sprake van een epidemie, die eind maart voorbij was.
Het onderzoeksinstituut Nivel hield vroeger bij hoeveel mensen met griepachtige klachten naar de huisarts gaan. Deze aanpak is onlangs veranderd. Nivel kijkt nu hoeveel mensen vanwege acute luchtwegklachten naar de huisarts gaan. Griep is daar een onderdeel van. Een andere manier om de epidemie te volgen, is het onderzoeken van de monsters van zieke mensen die zich bij de huisarts melden.
POPULAIR NIEUWS

Trump heeft het kapot gemaakt – nu mag hij het ook repareren

Waarom we 's nachts zo liggen te piekeren (het ligt aan onze hersenen)

Waarom Netflix de buik vol had van Meghan

Ineens wil iedereen een elektrische auto

Belangrijkste democratische waakhond: ‘Trump aast op dictatuur, VS is geen liberale democratie meer’

Robotwaakhonden rukken op: datacenters zetten massaal in op Black Mirror-scenario

