Iran bevestigt dood inlichtingenminister Khatib

Samenleving
door anp
woensdag, 18 maart 2026 om 16:12
TEHERAN (ANP) - De Iraanse president Masoud Pezeshkian heeft de dood van inlichtingenminister Esmail Khatib bevestigd. Israël claimde hem eerder al te hebben gedood bij een luchtaanval.
"Wij zijn diep bedroefd door de laffe moord op onze dierbare collega's Esmail Khatib, Ali Larijani en Aziz Nasirzadeh, samen met enkele van hun familieleden en medewerkers", schrijft Pezeshkian op X. Iran had eerder al bevestigd dat Larijani, de invloedrijke leider van de veiligheidsraad, en Nasirzadeh, de minister van Defensie, waren omgekomen.
Israël heeft tijdens de oorlog, die nu tweeënhalve week duurt, al meerdere kopstukken van het Iraanse regime omgelegd. Op de eerste dag van de luchtaanvallen werd de opperste leider Ali Khamenei gedood.
