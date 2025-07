RIVM: PFAS bij iedereen in bloed, bijna altijd boven grenswaarde

BILTHOVEN (ANP) - Iedereen in Nederland heeft verschillende soorten PFAS in het bloed, concludeert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) na eigen onderzoek. Bij vrijwel alle mensen ligt de concentratie van de chemische stoffen boven de gezondheidskundige grenswaarde, die als veilige grens wordt beschouwd.

Het RIVM onderzocht 1500 bloedmonsters uit heel Nederland, die zijn afgenomen in de jaren 2016 en 2017. In vervolgonderzoek gaat het instituut ook monsters die dit jaar zijn afgenomen analyseren.

"Dat mensen meer PFAS in hun bloed hebben dan de gezondheidskundige grenswaarde, wil niet zeggen dat mensen meteen ziek worden door PFAS. Het betekent wel dat PFAS effect kan hebben in het lichaam. Het immuunsysteem kan bijvoorbeeld minder goed gaan werken", duidt het RIVM de resultaten. "De effecten zijn afhankelijk van de hoeveelheid PFAS, de duur van de blootstelling en iemands persoonlijke gezondheidssituatie."

Eerste landelijke onderzoek

Het is het eerste landelijke onderzoek naar de chemische stoffen in het bloed. "Met deze kennis kunnen we in de toekomst volgen of maatregelen om de blootstelling te verlagen effect hebben", legt het RIVM uit.

PFAS (per- en polyfluoralkylstoffen) zijn chemische stoffen die slecht afbreken en zich ophopen in het milieu en in organismen. Ze zijn vrijwel overal en zitten ook in lage concentraties in voedsel en drinkwater. De stoffen zijn door de industrie onder meer verwerkt in pannen, regenjassen en blusschuim.

Uit eerder onderzoek is bekend dat de stoffen effect kunnen hebben op de voortplanting en ontwikkeling van het ongeboren kind. Ook kunnen PFAS-varianten "een effect hebben op cholesterol in het bloed, effecten op de lever geven en nier- en testiskanker veroorzaken", somt het RIVM op.