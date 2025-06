RIVM waarschuwt voor slechte luchtkwaliteit in deel van het land

De luchtkwaliteit in een deel van het land is de komende dagen slecht, waarschuwt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Vooral in Noord-Brabant en het midden van het land kan dinsdag en woensdag lokaal smog ontstaan. Mensen die daar gevoelig voor zijn, krijgen het advies om binnen te blijven en "zware lichamelijke inspanning te beperken", vooral in de namiddag en vroeg op de avond. Dan is de luchtkwaliteit het slechtst.

Zomersmog ontstaat op zonnige dagen, doordat vervuilende stoffen in de lucht door zonlicht worden omgezet in ozon. Het gaat bijvoorbeeld om stikstofoxiden uit uitlaatgassen. Vanaf een bepaalde concentratie kan dat onder meer leiden tot kortademigheid en hoesten, zeker bij mensen met luchtwegaandoeningen, zoals astma. Ook irritaties aan ogen, neus en keel zijn mogelijk. Kinderen en ouderen zijn relatief vaak gevoelig voor klachten.

In het noorden en zuidwesten zijn de ozonconcentraties minder hoog. Daar verwacht het RIVM geen hinder.