Herdenking slavernijverleden in Amsterdam vervroegd om hitte

AMSTERDAM (ANP) - De nationale herdenking van het slavernijverleden in het Amsterdamse Oosterpark begint dinsdag bijna twee uur eerder dan gepland. De plechtigheid is vanwege de verwachte hitte al om 12.15 uur in plaats van 14.00 uur. Ook zijn er extra schaduwplekken en zitplaatsen, wordt er extra water uitgedeeld en is er een waterpunt in het park. Dat melden het Herdenkingscomité Slavernijverleden en het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee).

De optochten van Bigi Spikri en Zuidoost Beseft, voorafgaand aan de herdenking, beginnen ook eerder. De deelnemers vertrekken om 10.45 uur vanaf het stadhuis naar het Oosterpark. Onderweg zijn er extra hulpverleners, waaronder EHBO'ers op de fiets. Ook wordt aan de deelnemers water uitgedeeld.

Bezoekers van de herdenking in het park krijgen het advies lichte en luchtige kleding te dragen en voldoende water en een waaier mee te nemen. Ook raadt de organisatie aan het hoofd te beschermen tegen de zon en waar mogelijk schaduw op te zoeken.