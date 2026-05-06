RIVM werkt nog aan plan voor Nederlanders op besmet cruiseschip

gezondheid
door anp
woensdag, 06 mei 2026 om 20:17
BILTHOVEN (ANP) - Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) weet nog niet hoe het om zal gaan met de tien Nederlanders aan boord van het cruiseschip Hondius waar het hantavirus is uitgebroken. "We werken nog aan een plan. Daarvoor moeten we kijken wat passend bij de situatie is", zegt de woordvoerder Infectieziektebestrijding van het RIVM.
Volgens hem heeft het RIVM "nog genoeg tijd" om een gepast plan te maken. De besmette mensen en de mensen die eventueel in contact zijn gekomen met het virus zijn voorlopig nog niet in Nederland. "Als de opvarenden op enig moment in Nederland komen dan zullen we hen moeten monitoren." Hoe het RIVM dat gaat doen, weet het instituut nog niet. Doorgaans gaat dit in samenwerking met de GGD.
Vanwege de uitbraak van het dodelijke virus is de medische zorg aan boord uitgebreid. De artsen zijn inmiddels aangekomen in Kaapverdië, waar ze aan boord gaan. Ook heeft het RIVM maatregelen aan boord aanbevolen, zoals 'social distancing'.
