Eerste medische evacuatievlucht uit Kaapverdië geland op Schiphol

SCHIPHOL (ANP) - De eerste medische evacuatievlucht vanuit het Kaapverdische Praia is woensdagavond rond 19.50 uur geland op Schiphol, zag een ANP-verslaggever. Wie precies aan boord waren van het toestel is niet bekend. In totaal zijn woensdag drie opvarenden van het cruiseschip MV Hondius met twee vluchten naar Nederland vertrokken, waarvan dit er een was.

Hulpdiensten staan klaar om de inzittenden van het vliegtuig op te vangen, ziet de verslaggever. Hulpverleners hebben beschermende pakken aan.

De andere evacuatievlucht wordt later op Schiphol verwacht. Dat toestel maakte eerder woensdag een onverwachte tussenlanding op Gran Canaria.

Aan boord van de twee vluchten zijn twee bemanningsleden met symptomen van het hantavirus, een Nederlander (41) en een Brit (56), en een Duitse (65) die nauw verwant is aan een passagier die begin deze maand op het schip overleed.

De drie worden overgebracht naar gespecialiseerde ziekenhuizen in Europa, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken eerder. Het gaat onder meer om het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het academische ziekenhuis UKD in Düsseldorf. Ook zegt het ministerie in contact te staan met het Verenigd Koninkrijk.