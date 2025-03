Roche schrapt diversiteitsdoelen onder druk van Trump-regering

BASEL (ANP/BLOOMBERG) - Het Zwitserse farmacieconcern Roche heeft wereldwijd programma's op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI) geschrapt. Het gaat om diversiteitsdoelen op het vlak van leiderschap. Dit gebeurde onder druk van de regering van de Amerikaanse president Donald Trump. De maatregel heeft niet alleen gevolgen voor de Amerikaanse divisie van Roche, maar ook voor de wereldwijde activiteiten van het farmaceutische concern.

"Veel van jullie vragen zich misschien af waarom veranderingen in de Amerikaanse wetgeving aanpassingen op wereldwijd niveau vereisen, en niet alleen binnen onze Amerikaanse tak", schreef het bedrijf in een e-mail aan het personeel. "Dit komt doordat onze wereldwijde programma's en doelstellingen invloed kunnen hebben op onze Amerikaanse organisaties als we niet voldoen aan de nieuwe wetgeving."

Het langetermijndoel van Roche was om een divers leiderschap te hebben dat de samenstelling van zijn personeel weerspiegelt. Dit wordt nu vervangen door een verklaring waarin het bedrijf aangeeft te streven naar het "creëren van een inclusieve omgeving die mensen inspireert om hun beste prestaties te leveren". Trump beschouwt de DEI-programma's als discriminerend tegenover witte mensen en mannen. Verschillende bedrijven en Amerikaanse overheidsinstanties zijn inmiddels gestopt met deze programma's.