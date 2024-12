Ruim 2,5 miljoen mensen kregen coronaprik, minder dan vorig jaar

DEN HAAG (ANP) - Iets meer dan 2,5 miljoen mensen hebben in de afgelopen weken een herhaalprik tegen het coronavirus gekregen. Dat is lager dan vorig jaar. Toen lieten 2,7 miljoen mensen zich inenten om de kans op ernstige coronaklachten te beperken.

De najaarsronde liep in principe tot afgelopen vrijdag. Wel zijn er nog een paar late mogelijkheden. Zo gaan de inentingen in Haarlem en omstreken door tot 20 december en in Rotterdam tot 18 december. In Den Haag wordt op 12 en 18 december nog gevaccineerd.

De prik is beschikbaar voor alle Nederlanders vanaf 60 jaar. In die groep heeft 46,6 procent een inenting gekregen. Vorig jaar was dit 50,5 procent.

Ook volwassenen en kinderen die om medische redenen een verhoogd risico lopen ernstig ziek te worden als ze het coronavirus oplopen, konden zich laten vaccineren. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met een aangeboren afweerstoornis, mensen met zenuwaandoeningen die heel moeilijk kunnen ademen, diabetici, mensen met dementie, mensen met ernstig overgewicht, hiv-patiënten en mensen met het syndroom van Down. Zorgmedewerkers konden de inenting ook krijgen.