Rico Verhoeven springt aan talkshowtafel in de bres voor geplaagde Asielminister Faber

In de Nederlandse talkshows – van Bar Laat tot Vandaag Inside – wordt asielminister Marjolein Faber ongenadig hard aangepakt. Haar groots aangekondigde grenscontroles worden weggewuifd als niets meer dan symbolisch machtsvertoon. Maar bij Renze krijgt ze deze week steun uit onverwachte hoek: kickbokskampioen Rico Verhoeven sprong voor de PVV-bewindsvrouw in de bres.

Kinderachtig

De kritiek op Faber is niet mals. Volgens velen, waaronder presentator Harm Edens, schiet ze tekort in haar rol. “Het is zo vergaand kinderachtig. Ik ben opgegroeid aan de Duitse grens. Je wist precies waar je langs moest fietsen of lopen of rennen om niet over de officiële overgang te gaan,” sneerde Harm aan tafel bij Renze.

Rico deelt uit

Rico, die uitgenodigd was om het over klappen geven en incasseren in de boksring te hebben, vond het nodig om te interrumperen: “Ja, nu is het dus weer van: ja, waarom doen we het eigenlijk, want eigenlijk heeft het allemaal niet veel nut.”

Meningen spuien

“In de basis hebben we wel altijd een mening als mensen roepen: ‘Hé, dit is waar ik voor sta en dit is waar ik voor pleit en dit is wat er gebeurt’, en als het dan niet gebeurt, hebben we er allemaal een mening over. En nou gebeurt het en is het: ‘Ja, maar eigenlijk gebeurt het niet goed.’ Wanneer is het dan eigenlijk wel goed?”, vraagt het orakel uit Halsteren zich hardop af.

‘Handen gebonden’

Rico laat zich niet uit het veld slaan, en blijft de menselijke kant van Faber benadrukken. “Het is natuurlijk lastig. Zij probeert natuurlijk iets te doen en ze zit eigenlijk ook met haar handen gebonden, want er zijn niet heel veel meer mensen. Het is niet dat ik het wel weet, maar het is wel dat ik denk van: ze probeert het en ze doet wel wat.”

Sticker voor de inzet

Harm Edens kan zijn cynisme vervolgens niet verbergen: “Dit is precies wat zij wil.” Gastheer Renze Klamer deed er nog een schepje bovenop: “Ja, van: ze doet d’r best, sticker voor de inzet, kun je zeggen.” Harm haalde zijn schouders op. “Het is gewoon een sigaar uit eigen doos. Het werkt niet, behalve qua afschrikken.”

De handdruk van Trump

Het gesprek gleed soepeltjes van grenscontroles naar Donald Trump, die door Harm wordt weggezet vanwege zijn onconventionele handdruktechnieken. “Apengedrag”, oordeelt de ‘Dit Was Het Nieuws’-presentator scherp.

Rico is het wederom niet met hem eens. “Ik vind het wel gewoon fijn als je iemand een hand geeft, dat je wel gewoon een goede hand geeft. Ik denk dat dat een beetje zijn gevoel is”, schat ‘The King of Kickboxing’ zo in.

Vegetarisch

Aan het einde van de uitzending blijkt dat een groot deel van de tafel vegetarisch of veganistisch is. Rico: “Ik hou verstandig m’n mond dicht, dat is het allerbeste!”

