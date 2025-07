Sjoemelende verpleegkundigen krijgen beroepsverbod

Twee verpleegkundigen mogen nooit meer in de zorg werken, nadat ze waren betrapt op het indienen van foute declaraties. Het regionaal tuchtcollege in Zwolle schrapt ze uit het register waarin alle zorgmedewerkers moeten staan.

De zaak was aangespannen door zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Een van de twee verpleegkundigen had een eigen thuiszorgbedrijf. Dat liet de verzekeraar betalen voor zorg die niet was geleverd en voor zorg die niet vergoed kon worden. Ook hield de vrouw de dossiers van haar cliënten niet goed bij.

Zilveren Kruis heeft 63 dossiers onderzocht, en ontdekte fouten in 59 daarvan. Zo ontbraken handtekeningen van cliënten en was niet vastgelegd hoe de verpleegkundige van plan was die cliënten te helpen. Ook was nergens te vinden wie had besloten dat iemand voor thuiszorg in aanmerking kwam. In totaal was er 4500 uur zorg meer gedeclareerd dan daadwerkelijk was geleverd.

Veel aanvragen voor de zorg waren goedgekeurd door een tweede verpleegkundige. Zij leverde die beoordelingen, de zogenoemde indicaties, ook voor andere zorgaanbieders. Zilveren Kruis heeft 177 beoordelingen van haar nogmaals tegen het licht gehouden, en die werden op twee na allemaal afgekeurd. De verzekeraar controleerde vervolgens nog 188 andere indicaties van de vrouw, en daarvan werden 154 geheel of gedeeltelijk afgewezen. De vrouw heeft "schade toegebracht aan het vertrouwen in de individuele gezondheidszorg", vindt het tuchtcollege.