Familie: Palestijns-Amerikaanse man doodgeslagen door kolonisten

RAMALLAH (ANP/RTR) - Een Palestijns-Amerikaanse man uit Florida is volgens zijn familie op de Westelijke Jordaanoever doodgeslagen door Israëlische kolonisten. Ook het Palestijnse persbureau WAFA bericht over het incident, op basis van medische bronnen in het gebied.

De familie meldt aan The Washington Post dat de 20-jarige is omgekomen in de plaats Sinjil, ten noorden van Ramallah. Het Israëlische leger (IDF) zegt de berichten te onderzoeken. Volgens het IDF zijn in het gebied stenen naar Israëliërs gegooid, waarna er een "gewelddadige confrontatie" plaatsvond.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten op de hoogte te zijn van berichten over de dood van een Amerikaans staatsburger op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever, maar "uit respect voor de familie" geen uitspraken te doen.