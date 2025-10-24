Slecht gebit, slecht brein? Tandvleesziekte kan risico op beroerte verhogen

Wie zijn tanden niet goed poetst, heeft niet alleen last van een vieze smaak in de mond. Volgens een Amerikaanse studie kan een slechte mondgezondheid ook je hersenen aantasten en het risico op een beroerte verhogen.

Onderzoekers van de Universiteit van Zuid-Carolina hebben het gebit van meer dan 1.100 Amerikanen van gemiddeld 77 jaar oud bekeken. Ze keken meer bepaald naar de staat van hun tandvlees en naar MRI-scans van hun hersenen. Wat bleek? Mensen met tandvleesziekte hadden beduidend meer witte vlekjes in hun hersenen dan mensen met een gezond gebit.

Die witte vlekken zijn eigenlijk littekens in het hersenweefsel. Ze ontstaan wanneer de kleine bloedvaatjes in je hersenen beschadigd raken. Hoe meer van die vlekjes, hoe groter de kans dat je een beroerte of dementie gaat krijgen.

Mensen met tandvleesziekte hadden 56 procent meer kans om tot de groep met de meeste hersenschade te behoren, zelfs na correctie voor andere risicofactoren zoals leeftijd, diabetes en roken. Bij de ruwe cijfers was dat verschil nog groter: 77 procent.

Hoe komt dat?

Tandvleesziekte is een chronische ontsteking in je mond. Die ontstekingsreactie blijft niet lokaal, maar verspreidt zich via je bloedbaan door je hele lichaam. Ontstekingsstoffen kunnen je bloedvaten beschadigen, ook die in je hersenen. Het is hetzelfde mechanisme waardoor mensen met tandvleesziekte ook vaker hart- en vaatziekten krijgen.

Let wel: het gaat hier om een observationele studie: de onderzoekers kunnen niet met zekerheid zeggen dat tandvleesziekte de oorzaak is. Het kan even goed zijn dat mensen met aangetaste hersenen gewoon minder vaak hun tanden poetsen.