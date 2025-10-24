ECONOMIE
Levenslang geëist tegen vrouw die Frans meisje (12) martelde en vermoordde

seksueel misbruik
door Redactie
vrijdag, 24 oktober 2025 om 13:24
bijgewerkt om vrijdag, 24 oktober 2025 om 13:43
anp241025107 1
Het Franse OM heeft levenslang geëist tegen een 27-jarige vrouw die in 2022 in Parijs de 12-jarige Lola Daviet verkrachtte, martelde en vermoordde. Volgens de openbaar aanklager is die straf gerechtvaardigd vanwege de "extreme aard" van de daden en het lijden dat zij het meisje en haar familie hebben bezorgd. Als Dahbia Benkired inderdaad levenslang krijgt, komt ze niet in aanmerking voor strafvermindering of verlof.
Benkired werd in oktober 2022 opgepakt, nadat het meisje enkele dagen eerder niet van school was teruggekomen. Haar lichaam werd 's avonds vastgebonden gevonden in een reiskoffer in een kelder. Het kind was meermaals gestoken en had ducttape over haar mond. Politieonderzoek wees uit dat ze was gestikt.
De 27-jarige Algerijnse, die destijds illegaal in Frankrijk verbleef, bood haar excuses aan voor haar daden. Volgens het psychiatrisch onderzoek en getuigenissen van haar zus lijdt Benkired aan ongeneeslijke waanbeelden.

