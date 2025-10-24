ECONOMIE
Duitse politie arresteert vervalsers van Rembrandts en Picasso's

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 oktober 2025 om 13:15
BERLIJN (ANP) - De Duitse politie heeft een bende kunstvervalsers opgerold die onder meer werken van Rembrandt en Pablo Picasso hadden nagemaakt. Ze vroegen miljoenen euro's voor de nepschilderijen en probeerden kopers er bijvoorbeeld van te overtuigen dat zij de originele versie van De Staalmeesters in handen hadden. Het schilderij in het Rijksmuseum zou volgens hen juist een vervalsing zijn.
De hoofdverdachte is een 77-jarige Duitser, die zou hebben samengewerkt met tien anderen. Ze boden ook werken aan die zogenaamd van Peter Paul Rubens, Joan Miró en Frida Kahlo waren. Ze vroegen tussen 400.000 en 14 miljoen euro per schilderij.
Vorige week deed de politie invallen en nam de werken in beslag. Ook in Zwitserland en Liechtenstein vonden huiszoekingen plaats.
