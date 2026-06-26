Slob: onbegrijpelijk dat pandemische paraatheid is afgebouwd

DEN HAAG (ANP) - Het is volgens oud-minister Arie Slob "onbegrijpelijk" dat het vorige kabinet de pandemische paraatheid heeft afgebouwd en dat het huidige kabinet die bezuiniging niet volledig heeft teruggedraaid. Als dat niet gebeurt, dan spelen dezelfde problemen weer op bij een volgende crisis, denkt hij.

"Het is heel treffend dat vandaag scholen zijn dichtgegaan", zei Slob doelend op het hitteprotocol vanwege code rood. Tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie corona had Slob het regelmatig over de gedwongen scholensluitingen tijdens de coronapandemie.

Volgens Slob is het belangrijk om "onze les te leren". Het wegbezuinigen van plannen om klaar te zijn voor een pandemie helpt daar niet aan mee, zei hij. Het is volgens hem ook belangrijk dat schoolgebouwen worden opgeknapt, zodat de ventilatie daar ook beter is. Dat zou onderwijs tijdens een pandemie sneller mogelijk maken. Staatssecretaris Judith Tielen (Onderwijs) zei vrijdag nog dat dit vooral een taak van gemeenten is.