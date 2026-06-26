Rode Kruis: buiten wachtende asielzoekers Ter Apel onverantwoord

TER APEL (ANP) - Vijftig tot zestig asielzoekers wachten tijdens de extreme hitte vrijdag buiten op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel op een opvangplek, meldt het Rode Kruis. "De situatie is onverantwoord. Dit kan zo niet langer."

"Liveblogs geven tips over wat je het beste kunt doen en we krijgen vrijaf van werk of school. Ondertussen staan er al dagenlang tientallen mensen op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel in de bloedhitte", zien de hulpverleners. "Wie kijkt er naar hen om in deze gevaarlijke hittegolf? Enkele organisaties, waaronder het Rode Kruis, doen wat zij kunnen om hen te beschermen als niemand anders het doet."

De hulporganisatie deelt petjes uit, heeft ventilatoren, twaalf extra pallets met water en een paal met zonnebrandcrème neergezet. Het Rode Kruis heeft ook nog altijd hoge witte tenten op het veld voor het aanmeldcentrum van de IND en de opvanglocatie van het COA staan. Die geven beschutting tegen de zon, maar eronder wordt het erg warm.