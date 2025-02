Klaar voor tweede ronde onderhandelingen met Israël, zegt Hamas

GAZA-STAD (ANP/AFP) - Hamas is klaar voor verdere onderhandelingen met Israël over de tweede fase van het bestand in de Gazastrook, melden functionarissen van de Palestijnse beweging.

De gesprekken gaan onder meer over "het voorkomen van een herstart van de oorlog en de militaire terugtrekking" van Israël uit Gaza, aldus Hamas. Ook staat de uitwisseling van de laatste Israëlische gijzelaars en Palestijnse gevangenen op de agenda, aldus een anonieme Hamas-vertegenwoordiger tegenover AFP. Hamas wacht tot bemiddelaars Verenigde Staten, Qatar en Egypte de tweede fase in gang zetten.

Israël meldde zaterdag dat de onderhandelingen over de tweede fase van het bestand maandag in de Verenigde Staten worden hervat. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu arriveerde daar zondag en is daarmee de eerste buitenlandse leider die de nieuwe Amerikaanse president ontvangt. Zondag verzekerde Donald Trump dat de gesprekken over het Midden-Oosten met Israël en andere landen "vooruitgang boekten".

Het bestand tussen Hamas en Israël, waarover maanden is onderhandeld, begon op 19 januari en bestaat uit drie fasen. De eerste duurt zes weken en moet leiden tot de vrijlating van 33 gijzelaars in ruil voor de vrijlating van meer dan 1900 Palestijnen die Israël vasthoudt. In de tweede fase moeten de laatste gijzelaars vrijkomen en de oorlog definitief eindigen. Een derde fase, die momenteel onzeker is, bepaalt mogelijk de voorwaarden voor de wederopbouw van de Gazastrook en het toekomstige bestuur daar.