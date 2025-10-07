Steeds meer junks nemen crack en blijven buiten beeld van zorg

UTRECHT (ANP) - Het aantal drugsverslaafden dat crack gebruikt, een rookbare vorm van cocaïne, neemt toe. Mensen die werken in de verslavingszorg hebben ook geen goed zicht op de groep, "ondanks grote en vaak complexe zorgbehoeften", aldus verslavingsinstituut Trimbos en hulpstichting Mainline.

Onderzoekers spraken met ruim vijfhonderd harddrugsgebruikers in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Groningen, Haarlem en Heerlen. Ze schatten dat er in totaal bijna 28.000 crackgebruikers in Nederland zijn en concluderen dat crack nu de meest gebruikte drug is. Vroeger was dat heroïne.

Veel crackgebruikers kampen met psychische problemen, maar het grootste deel maakt geen gebruik van geestelijke gezondheidszorg, zeggen de onderzoekers.