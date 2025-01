Steeds meer mensen met griep, epidemie nu officieel

UTRECHT (ANP) - Griepvirussen hebben zich afgelopen week in een rap tempo verspreid in Nederland. Cijfers van huisartsen bevestigen dat Nederland nu officieel in een griepepidemie zit. Voor de tweede week op rij is het aantal geregistreerde griepgevallen boven de vastgestelde grens uitgekomen.

Gezondheidsinstituut Nivel meldt dat afgelopen week per 100.000 inwoners 76 mensen met griepklachten naar de huisarts gingen. Dat is een flinke stijging ten opzichte van een week eerder, toen het er 58 waren. De grens om van een epidemie te spreken ligt volgens de gezondheidsdeskundigen op 53.