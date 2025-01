Pas op: op Vinted wordt kleding van AliExpress verkocht als vintage

Je denkt goed bezig te zijn door je kleding tweedehands te kopen op Vinted, blijkt het in werkelijkheid uit een Chinese webshop te komen.

Tweedehands kleding is populairder dan ooit, vooral als het vintage is, dat wil zeggen meer dan 25 jaar oud. In vijf jaar tijd is het aantal winkels met tweedehands kleding met 23 procent gestegen, weet RTL Nieuws te melden.

Maar op het razend populaire onlineplatform voor tweedehands kleding, Vinted, gaat het dus nogal eens mis. Vooral vintage vliegt daar de webshop uit. "Juist die kleding is gewild. Want waar shirtjes of broeken nu gemaakt worden om misschien een of twee seizoenen mee te gaan, konden kledingstukken in die tijd een leven lang mee", vertelt vintagekenner Kay Verhagen bij RTL Nieuws.

Maar nu blijk je dus regelmatig een kat in de zak te kopen. "Op bijvoorbeeld Vinted worden er leuke topjes 'vintage' genoemd, met ook als merk 'vintage'. Maar die topjes komen eigenlijk van Shein en worden voor meer dan het dubbele doorverkocht. Omdat ik al jarenlang vintage kleding verkoop, zie ik het. Maar als leek word je gewoon keihard bedrogen", zegt Verhagen.

Ze deed op verzoek van RTL Nieuws een snelle zoekronde en had meteen beet: een 'exclusieve vintage jurk' was op Vinted te koop voor 30 euro. Tegelijk stond de jurk op AliExpress voor 6,50 euro. "En dit heb ik echt al tientallen keren gezien", aldus Verhagen.

Wil je zelf zeker zijn dat je op Vinted echt iets tweedehands koopt en geen goedkope Chinese troep dan is de makkelijkste oplossing om de afbeelding van het kledingstuk te uploaden in Google image search. Dan zie je direct of het nog elders te koop wordt aangeboden.

Bron: RTL Nieuws