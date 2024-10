Steeds minder kinderen naar gesloten jeugdzorg

DEN HAAG (ANP) - Het aantal kinderen dat terechtkomt op een gesloten afdeling in de jeugdzorg, daalt verder. In de eerste helft van dit jaar zijn 355 jongeren in de zogeheten JeugdzorgPlus geplaatst. In dezelfde periode van vorig jaar ging het om 426 jongeren en het jaar ervoor 423. In de eerste zes maanden van 2021 gingen 546 jongeren naar een gesloten afdeling.

Volgens brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland past de daling bij "de ambitie van de sector om de gesloten jeugdhulp zoveel mogelijk te voorkomen". Rond 2030 moeten de gesloten afdelingen verdwenen zijn. In plaats daarvan moeten er kleine open behandelcentra komen. Kinderen komen op de JeugdzorgPlus terecht wanneer ze een groot gevaar voor zichzelf of voor anderen vormen. Een rechter moet toestemming geven voor de plaatsing.

Het aantal jongeren op de gesloten jeugdzorg daalt in vier van de vijf regio's. Het aantal bleef gelijk in zorggebied Noord-West, waar de provincies Noord-Holland en Utrecht onder vallen. In de provincie Zuid-Holland is het aantal opgenomen jongeren in een paar jaar tijd bijna gehalveerd.