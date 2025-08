Stop met rustig wandelen: flink doorlopen is véél beter voor je gezondheid

Dagelijks een kwartiertje stevig doorwandelen kan je leven flink verlengen. Dat blijkt uit nieuw Amerikaans onderzoek onder bijna 80.000 volwassenen, uitgevoerd door Vanderbilt University.

Mensen die elke dag minstens 15 minuten stevig wandelden, hadden bijna 20 procent minder kans om te overlijden tijdens de onderzoeksperiode van gemiddeld 17 jaar. Vooral het risico op hart- en vaatziekten daalde hard. Opvallend is dat langzaam wandelen, zoals rondlopen op je werk of de hond uitlaten, pas een bescheiden effect liet zien bij meer dan drie uur per dag.

De onderzoekers benadrukken dat het positieve effect van stevig wandelen zichtbaar bleef, ook na correctie voor andere leefstijlfactoren. “Onze studie laat zien dat zelfs kort, maar krachtig wandelen aanzienlijke gezondheidsvoordelen oplevert”, zegt epidemioloog Wei Zheng.

Vooral mensen met een lager inkomen, die vaak in wijken wonen waar wandelen minder veilig is, hebben baat bij deze eenvoudige vorm van beweging. Volgens de onderzoekers is wandelen juist zo effectief omdat het makkelijk in te passen is in het dagelijks leven: je hebt er niets voor nodig.

Hun oproep: “Stimuleer snel wandelen via voorlichting en buurtprojecten. Iedereen moet kunnen profiteren van deze simpele manier om gezonder en mogelijk langer te leven.”